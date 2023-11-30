Мир 30 ноября 2023, 10:20 «Ушла даже жена». Президента Германии на полчаса закрыли в самолете в начале визита в Катар Президенту ФРГ Штайнмайеру пришлось остаться в самолете по прилете в Доху Bernd von Jutrczenka/dpa/globallookpress

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Самолет президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера прилетел в Катар раньше времени. Политику, в отличие от других членов делегации, пришлось остаться в салоне еще на полчаса в ожидании встречающих, сообщил Stern.

Конфуз случился 29 ноября в Дохе. К прилету гостей в аэропорту выставили почетный караул, расстелили красную ковровую дорожку и пригнали лимузин со штандартами. Однако все пошло не по плану — Airbus немецкой делегации приземлился раньше расписания и катарские чиновники не успели встретить президента.

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Для того чтобы соблюсти протокол, Франк-Вальтер Штайнмайер остался в самолете до их приезда. В отличие от него, другие участники визита сошли с трапа и дожидались в более комфортных условиях.

«Франк-Вальтер Штайнмайер казался немного растерянным — от него ушла даже жена. <…> Только спустя почти 30 минут федеральный президент смог ступить на землю Катара — необычное начало и без того непростого визита», — заявил журналист Нико Фрид.

Визит в Доху, по его словам, организовали в кратчайшие сроки, он не входил в изначальный план поездки. Франк-Вальтер Штайнмайер сначала поехал в Израиль, затем в Оман.

Катар выступил посредником в переговорах Израиля с палестинским движением ХАМАС. МИД этой страны обвинил еврейское государство в эскалации конфликта.