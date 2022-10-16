Ушаков назвал причину отказа Байдена от переговоров с Путиным | 360°

Мир 16 октября 2022, 18:20 Поделиться Telegram

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Viber Ушаков назвал причину отказа Байдена от переговоров с Путиным Помощник президента Ушаков объяснил отказ Байдена от переговоров с Путиным выборами в США РИА Новости

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Американский президент Джо Байден не хочет проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за предстоящих выборов в конгресс США. Таким мнением поделился помощник главы России Юрий Ушаков,сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что Байден использует историю с задержанной за контрабанду наркотиков в Москве баскетболисткой Бриттни Грайнер для заработка очков. По словам помощника Путина, сейчас это является не самой приоритетной темой.

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«В этой острой ситуации, как мне кажется, Байден думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих», — заявил Ушаков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

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Владимир Путин ранее сообщил журналистам, что сейчас не видит необходимости проводить переговоры с американским коллегой Джо Байденом. К тому же, по словам российского лидера, для этого сейчас нет платформы.

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