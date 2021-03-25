Российский спутник снял заблокированный судном Суэцкий канал

Российский спутник снял с космоса Суэцкий канал, в котором на мель село судно Ever Given. Из-за этого движение в канале заблокировано уже второй день.

Фото со спутника опубликовал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал. Снимок сделан спутником „Канопус В“ орбитальной группировки Роскосмоса», — написал он.

Ранее стало известно, что движение судов в Суэцком канале заблокировано уже более двух суток. Виной тому контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в канале. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в компании — операторе канала Gulf Agency Company.

Грузоподъемность судна составляет порядка 224 тысяч тонн, а длина — 400 метров. Контейнеровоз направлялся из Китая в нидерландский Роттердам, однако сел на мель на 151-м километре канала. Чтобы вытащить его, организовали операцию с участием порядка восьми буксиров.

Своей очереди для входа в канал сейчас ждут несколько десятков судов, еще не менее трех оказались заблокированы в самом канале.