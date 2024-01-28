Мир 28 января 2024, 05:38 Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после ее слов о Красной Армии Политолог Дисен назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом РИА «Новости»

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Евросоюз совершает большую ошибку, заявляя, что Освенцим освободили «союзные войска». Это называется переписыванием истории, заявил в соцсети X преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

«Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», — написал эксперт.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление, посвященное годовщине освобождения Освенцима. В нем она заявила, что 27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Освенцим, не упомянув подвиг Красной Армии.

В конце прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что западные страны сотрут и историю Украины. Она заметила, что зарубежные журналисты намеренно обошли вниманием 10-летнюю дату киевского Майдана. По мнению дипломата, западные СМИ не интересует история Украины до 2022 года.