Важное 02 февраля 2024, 16:14 Путин заявил о выходе России на самодостаточность Путин назвал главным проявлением суверенитета России ее самодостаточность РИА «Новости»

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Россия показала всему миру, что она самодостаточная страна и введенные против нее санкции не сказались ни на одном их экономических, промышленных и социальных секторов. Об этом в ходе встречи в Туле с активом участников форума «Все для Победы!» заявил президент Владимир Путин.

Он пояснил, что свидетельством выхода России на самодостаточность стал рост ее экономики в условиях введенных ограничений. При этом в западных странах продолжается падение.

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«Но они поднимутся, у них фундаментальные основы хорошие, у США и Европы. Но сегодня они внизу, у них минус в основных экономиках, а у нас плюс. Дело даже не в том, что сейчас так, а в том, что мы себе и всем показали, что мы самодостаточная страна», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что, вводя санкции, Запад рассчитывал, что финансовый сектор России рухнет через три месяца, экономика — через полгода и начнется закрытие предприятий

«Только в ОПК пришли полмиллиона человек за полтора года. И так по очень многим другим направлениям, в том числе в высокотехнологичных отраслях. Мы становимся самодостаточной страной в сфере экономики, финансов, в сфере оборонной безопасности, в социальной сфере», — перечислил Путин.

Он добавил, что нужно продолжать идти по выбранному пути, потому что в самодостаточности заключается главное проявление суверенитета страны.

В ходе своего выступления в Туле Путин заявил, что Россия только в прошлом году на экспорте военного оборудования заработала миллиарды долларов. Глава государства отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса стали одним из ведущих секторов, который уже загружен под завязку.