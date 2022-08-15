В Великобритании фермерам не удалось привлечь к уборке урожая достаточное количество рабочей силы. На полях страны за первую половину 2022 года могли сгнить десятки тонн фруктов и овощей.

В Национальном союзе фермеров Великобритании допустили, что потери урожая составили порядка 73 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Проведенный опрос показал, что из-за нехватки рабочей силы для сбора сельскохозяйственных культур около 200 производителей в секторах садоводства и овощеводства лишились 27 миллионов долларов.

Опрошенные, отметили в союзе, составляют только треть от общего количества занятых в упомянутых секторах. На основе этих данных в организации предположили, что общая сумма ущерба гораздо выше.

Вице-президент Национального союза фермеров Том Брэдшоу охарактеризовал ситуацию как издевательство.

«Качественная, питательная пища тратится впустую в то время, пока семьи по всей стране с трудом сводят концы с концами из-за резкого роста стоимости жизни», — подчеркнул он.

В следующем году, как показал опрос, фермеры не исключили снижение производства на 4,4%.

Европейских фермеров возмутили планы властей сократить выбросы оксидов азота вдвое к 2030 году. В Нидерландах представители аграрного сектора в ходе протестов облили полицейских навозом.