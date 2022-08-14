Полицию Нидерландов обрызгали навозом протестующие фермеры

Фермеры в Нидерландах обрызгали полицию навозом и сеном. Об этом сообщили «Свежести» в Telegram-канале.

Таким образом хозяева фермерских хозяйств протестуют против плана правительства (и всей Европы) сократить выбросы оксидов азота вдвое к 2030 году. Дело в том, что это решение может погубит фермерство как малый бизнес, ведь из-за этого аграрии оказались вынуждены сократить количество удобрений и поголовье скота.

А ведь аграрный сектор в Нидерландах — один из самых успешных в мире. Нидерланды занимают второе место по экспорту сельхозпродукции после США. В результате власти не могут выбрать из двух зол — или экологическая повестка Евросоюза, или уступки своим же высококлассным фермерам.

Кстати, в стране подобные методы борьбы у фермеров уже входят в традицию.

Так, в июле фермеры аграрии заблокировали автомагистрали, сбросив на них навоз, мусор и сено. Протестующие подожгли кучи вдоль дорог, устроив настоящий апокалипсис на автотрассах.