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    14 августа 2022, 14:22

    Полицию Нидерландов обрызгали навозом протестующие фермеры

    Фермеры в Нидерландах протестуют против сокращения выбросов оксидов азота

    Глеб Гладков

    Фермеры в Нидерландах обрызгали полицию навозом и сеном. Об этом сообщили «Свежести» в Telegram-канале.

    Таким образом хозяева фермерских хозяйств протестуют против плана правительства (и всей Европы) сократить выбросы оксидов азота вдвое к 2030 году. Дело в том, что это решение может погубит фермерство как малый бизнес, ведь из-за этого аграрии оказались вынуждены сократить количество удобрений и поголовье скота.

    А ведь аграрный сектор в Нидерландах — один из самых успешных в мире. Нидерланды занимают второе место по экспорту сельхозпродукции после США. В результате власти не могут выбрать из двух зол — или экологическая повестка Евросоюза, или уступки своим же высококлассным фермерам.

    Кстати, в стране подобные методы борьбы у фермеров уже входят в традицию.

    Так, в июле фермеры аграрии заблокировали автомагистрали, сбросив на них навоз, мусор и сено. Протестующие подожгли кучи вдоль дорог, устроив настоящий апокалипсис на автотрассах.