Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что мир еще не достиг гендерного равенства. По ее мнению, женщины феминистки должны быть на всех уровнях, чтобы процесс равноправия ускорился.

Соответствующее заявление организация опубликовала в своем Twitter-аккаунте. В публикации были приложены показатели ТОП 10 стран, в которых на текущий момент наилучшая ситуация по этому вопросу.

В топ-10 оказались Исландия (первое место), Норвегия (2), Финляндия (3), Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия.

Феминизм — спектр идеологий, политических и социальных движений, которые направлены на расширение различных прав женщин (политических, экономических, личных и социальных).

Согласно недавнему опросу в России о том, влияет ли гендерная принадлежность на успех в карьере — большинство граждан не видят разницы, но 32% уверены, что женщинам сложнее. При этом 42% предпочли бы, чтобы начальником был мужчина.