«Нам нужны феминистки на всех уровнях» — ООН
Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что мир еще не достиг гендерного равенства. По ее мнению, женщины феминистки должны быть на всех уровнях, чтобы процесс равноправия ускорился.
Соответствующее заявление организация опубликовала в своем Twitter-аккаунте. В публикации были приложены показатели ТОП 10 стран, в которых на текущий момент наилучшая ситуация по этому вопросу.
В топ-10 оказались Исландия (первое место), Норвегия (2), Финляндия (3), Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия.
Феминизм — спектр идеологий, политических и социальных движений, которые направлены на расширение различных прав женщин (политических, экономических, личных и социальных).
Согласно недавнему опросу в России о том, влияет ли гендерная принадлежность на успех в карьере — большинство граждан не видят разницы, но 32% уверены, что женщинам сложнее. При этом 42% предпочли бы, чтобы начальником был мужчина.