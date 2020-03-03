Большинство россиян уверено в равных шансах у мужчины и женщины на успех в карьере

В последнее время феминистки все более рьяно отстаивают свои права и заявляют об их ущемлении. Специалисты решили провести опрос и выяснить, влияют ли гендерные различия на успех в карьере. Выяснилось, что большинство россиян не видят разницы, но 32% уверены, что женщинам сложнее.

Опрос показал, что 60% россиян считают равными шансы на успех женщин и мужчин в продвижении по карьерной лестнице. При этом 32% респондентов заявили, что женщинам сложнее достигать своих целей на работе, пишет RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса по поиску работы. По мнению оставшихся 8% опрошенных, трудности в карьере чаще испытывают мужчины, чем женщины.

Россиян спросили и о предпочтениях касательно пола начальника. Гендерная принадлежность руководителя оказалась неважна для 51% работников. Для 42% респондентов важно, чтобы их босс был именно мужчиной. К женщинам тяготеют только 7% опрошенных. Исследование проводилось среди пяти тысяч россиян из всех регионов страны.

Ранее жители России рассказали, что чаще всего отказываются от должности из-за маленькой зарплаты, нечестного работодателя или неподходящих условий. При этом соискатели уже прошли все этапы собеседований и отбора.