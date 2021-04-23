Уровень подготовки саммита по климату высмеяли из-за ошибки во время речи Путина

Климатический онлайн-саммит начался с технической ошибки. Его организаторы допустили «досадную оплошность» во время выступления президента России Владимира Путина. Его вывели в эфир раньше, чем свою речь закончил его французский коллега Эммануэль Макрон. Госсекретарь США Энтони Блинкен извинился за ошибку, но ее не забыли.

Немецкая газета Die Welt назвала уровень саммита низким. Журналисты напомнили, что технические сбои на этом не закончились. Дважды транслировались выступления президента США Джозефа Байдена и его вице-президента Камаллы Харрис. Во время выступления премьер-министра Японии прозвучало сообщение диктора о том, что на очереди Германия. Но канцлер Ангела Меркель получила слово только после премьер-министров Канады и Бангладеш.

Издание иронично отметило, что если бы выступления Макрона прервали ради Путина во время работы предыдущей администрации, то поднялся бы немыслимый ажиотаж. Экс-президента США Дональда Трампа в очередной раз обвинили бы в близости к Путину и презрении к европейским партнерам. Грянул бы новый политический скандал.

Организаторы международного онлайн-саммита по климату вывели только окончание речи Эммануэля Макрона. Он все еще продолжал говорить, когда на экране появился Владимир Путин. Его еще даже не успели объявить.