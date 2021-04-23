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    23 апреля 2021, 23:08

    Уровень подготовки саммита по климату высмеяли из-за ошибки во время речи Путина

    Анастасия Кукова

    Климатический онлайн-саммит начался с технической ошибки. Его организаторы допустили «досадную оплошность» во время выступления президента России Владимира Путина. Его вывели в эфир раньше, чем свою речь закончил его французский коллега Эммануэль Макрон. Госсекретарь США Энтони Блинкен извинился за ошибку, но ее не забыли.

    Уровень подготовки саммита по климату высмеяли из-за ошибки во время речи Путина

    Немецкая газета Die Welt назвала уровень саммита низким. Журналисты напомнили, что технические сбои на этом не закончились. Дважды транслировались выступления президента США Джозефа Байдена и его вице-президента Камаллы Харрис. Во время выступления премьер-министра Японии прозвучало сообщение диктора о том, что на очереди Германия. Но канцлер Ангела Меркель получила слово только после премьер-министров Канады и Бангладеш.

    Издание иронично отметило, что если бы выступления Макрона прервали ради Путина во время работы предыдущей администрации, то поднялся бы немыслимый ажиотаж. Экс-президента США Дональда Трампа в очередной раз обвинили бы в близости к Путину и презрении к европейским партнерам. Грянул бы новый политический скандал.

    Организаторы международного онлайн-саммита по климату вывели только окончание речи Эммануэля Макрона. Он все еще продолжал говорить, когда на экране появился Владимир Путин. Его еще даже не успели объявить.