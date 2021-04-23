Путина раньше времени вывели в эфир саммита, прервав речь Макрона

Организаторы международного онлайн-саммита по климату вывели в эфир президента России Владимира Путина раньше времени, прервав выступление президента Франции Эммануэля Макрона.

Саммит созвал лидер США Джо Байден, пригласив для участия в мероприятии глав более 40 государств. Некоторые, как Макрон, записали свои обращения заранее, напомнила газета «Коммерсант».

Организаторы вывели в эфир лишь концовку его речи. И когда она еще не закончилась, начали показывать Путина. Российский президент должен был выступать следующим, но его пока не объявляли. Неловкий момент длился около полутора минут.

«Президент России оборачивался к своим помощникам, не понимая, можно ли ему уже говорить, а они откуда знали?» — сказано в статье.

После выступления Путина госсекретарь США Энтони Блинкен извинился за технический сбой, после чего трансляцию речи Макрона повторили, сообщило РИА «Новости».

Саммит по климату проходит 22 и 23 апреля. Его собрали по инициативе США.