Самолет Nordstar вернулся в Красноярск из-за проблем с закрылками

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar на пути в Москву вернулся в Красноярск из-за проблем с закрылками. Сейчас лайнер кружит над аэропортом.

«По предварительным данным, после взлета не убрались закрылки, и экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. В настоящее время борт вырабатывает топливо, посадка ориентировочно назначена на 15.30 (11:30 по московскому времени)», — сказала РИА «Новости» официальный представитель аэропорта Леся Никитина.

Судя по информации на сайте FlightRadar, экипаж решил вернуться в аэропорт сразу после вылета, когда самолет находился над поселком Кедровый.

Источник фото: FlightRadar

Самолет авиакомпании Nordstar должен был отправиться из Красноярска в Москву в 07:40. Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы аэропорт Красноярск был закрыт на несколько часов, так что рейс перенесли на 13:14. Теперь лайнер возвращается из-за проблем с закрылками. На сайте аэропорта указано, что пассажиров этого рейса отправят в Москву в 16:40 (12:40 по московскому времени).