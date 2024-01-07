Мир 07 января 2024, 01:25 УПЦ проведет рождественскую службу, отказавшись от новоюлианского календаря Unsplash

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Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский Онуфрий начал рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

«В канун Рождества Христова блаженнейший митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре», — отметили в сообщении.

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Богослужение проходит в храме Агапита Печерского. На службу пришли много прихожан УПЦ. Утром 7 января Онуфрий проведет литургию в этом же храме.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит торжественное богослужение в честь Рождества Христова. Рождественские богослужения проводят во всех храмах России в ночь с 6 на 7 января.

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Глава государства назвал этот праздник ярким выражением братского единения российских народов.