Глава МИД Австрии заявил, что упрощенный визовый режим между ЕС и Россией могут отменить 12 сентября | 360°

Важное 09 сентября 2022, 09:48 Поделиться Telegram

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Viber Глава МИД Австрии заявил, что упрощенный визовый режим между ЕС и Россией могут отменить 12 сентября МИД Австрии: упрощенный визовый режим между РФ и ЕС могут отменить 12 сентября freepik

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Действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом может прекратиться уже с понедельника, 12 сентября. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung.

«Это решение фактически может вступить в силу уже с понедельника», — отметил дипломат.

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Никто из попавших в черные списки россиян не будет из них исключен, добавил Шалленберг.

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«Режим санкций не будет изменен, и действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка», — уточнил он.

О том, что страны Евросоюза намерены приостановить действие соглашения, 31 августа сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Документ был в силе с 2007 года. Сийярто подчеркнул, что страны ЕС не согласовали общий запрет: многие страны выступили против.

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