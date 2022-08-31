Евросоюз приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Евросоюз приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Документ действовал с 2007 года и описывал условия выдачи краткосрочных виз.

Сийярто отметил, что министры иностранных дел стран — участниц ЕС не согласовали общий запрет на выдачу виз россиянам. Многие выступили против этого, написал ТАСС.

«Что касается вопроса о визах — на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян», — пояснил Сийярто, уточнив, что сам он тоже выступает против подобного запрета.

Как уточнил глава МИД Венгрии, ЕС решил, что расторгнет договор об упрощенном визовом режиме. Из-за этого срок получения въездных документов увеличится. К тому же вырастет консульский сбор за оформление шенгенской краткосрочной визы. Сумма вырастет с 35 до 80 евро. Еще одно изменение затронет необходимость по запросу предоставить дополнительные документы в зависимости от цели визита в ЕС.