Уникальные кадры времен Второй мировой нашли в старом немецком фотоаппарате

В Германии любитель антиквариата приобрел старый фотоаппарат времен Второй мировой войны. Немец обнаружил в нем пленку с кадрами из России прошлого века. Не исключено, что снимки увидели свет впервые за 80 лет.

Архив с фотографиями мужчина разместил на сайте для фотографов. Он оцифровал около 80 кадров и указал на хорошую сохранность пленки.

Захваченный немцами Новороссийск, 1942 год. Источник фото: Box.com

После покупки камеры немец обнаружил в приложении к ней алюминиевые футляры, в которых были черно-белые негативы. На них не было практически никаких царапин и других повреждений. Во время оцифровки новый владелец фотоаппарата немного подкорректировал некоторые детали.

Фотоистория рассказывала о том, как жили немецкие солдаты в Новороссийске. Город частично оккупировали в 1942 году — фашисты захватили железнодорожный вокзал, элеватор и порт. Освободили Новороссийск в сентябре 1943-го.

В комментарии к архиву мужчина предположил, что найденные им материалы, вероятно, люди видят впервые за 80 лет.