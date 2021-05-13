Документы времен ВОВ покажут в Красногорске 13 мая

Жители Красногорска смогут посмотреть документы времен Великой Отечественной войны. Выставку-экспозицию проведет архивный отдел администрации Красногорска.

Документы военных 1941–1945 годов можно будет посмотреть в рамках дня открытых дверей с 10:00 до 13:00 по улице Пионерская, 8. Об этом сообщили на официальном сайте администрации городского округа.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий библиотекам уничтожать или списывать печатную продукцию времен Второй мировой войны. Парламентарии посчитали неправильным то, что в настоящий момент книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и любая другая советская печатная продукция, изданная в годы Второй мировой войны, никак не защищаются государством.

Накануне Дня Победы главный архив опубликовал в виртуальном музее рассекреченные документы о работе эвакуационных госпиталей во время Великой Отечественной войны. Были обнародованы фотографии, стенограммы, отчеты и другие свидетельства работы медиков.