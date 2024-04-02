Мир 02 апреля 2024, 00:20 Уничтоженный в Харьковской области Patriot мог быть местью Киева западным партнерам «Царьград»: Киев мог подставить американский экипаж Patriot под удар ВС России Пресс-служба Минобороны

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Киев мог отомстить западным партнерам, подставив под российский удар ЗРК Patriot с американским экипажем. Об этом написало издание «Царьград» со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

По информации источника, российские военные целенаправленно охотились именно за этим зенитно-ракетным комплексом. Предположительно, именно эта установка ударила по Ил-76 с украинским военнопленными.

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Российская разведка получила сведения, что уничтоженный Patriot был укомплектован действующими военнослужащими США.

«ЗРК с американскими инструкторами оказался каким-то образом неприкрытым чуть ли не на линии боевого соприкосновения. <…> То есть, выходит, Киев мог подставить своих же западных партнеров», — написало издание.

Ранее в крушении российского лайнера с украинскими пленными увидели британский след. Предположительно, борт атаковали под давлением британских советников.