Мир 10 июня 2023, 10:04 Уничтожение танков Leopard на Украине обеспокоило Запад Журналист CNN Плейтген: Запад обеспокоен уничтожением украинских Leopard ВС России Википедия

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Западные страны с опасением смотрят на разворачивающиеся на Украине бои. Дело в том, что российские силы уничтожили отправленные ВСУ немецкие танки Leopard. На это указал журналист Фред Плейтген в эфире американского телеканала CNN.

«Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», — подчеркнул он.

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Обозреватель отметил, что украинские военные столкнулись с жестким отпором ВС России. В частности, за происходящим с тревогой наблюдают и в Соединенных Штатах.

Президент Владимир Путин подтвердил, что украинское контрнаступление действительно началось. Об этом говорит тот факт, что ВСУ пользуются стратегическими резервами своей армии, уточнил RT.

Однако, по словам российского лидера, пока противник не выполнил своих задач ни на одном из участков спецоперации. Это произошло в том числе благодаря героизму российских военнослужащих.