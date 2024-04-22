Эксклюзив 22 апреля 2024, 00:36 «Умрет с голоду». Политика США может привести к развалу страны Журавлев: американская помощь Украине и другим странам приведет к краху США

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Многомиллиардная финансовая помощь США Украине и другим странам может привести к развалу самой Америки, в которой накопилась масса проблем. Об этом в стриме «360» ведущей Анастасии Букреевой рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, пока США будут жить интересами других стран, они могут развалиться сами. В Америке, подчеркнул эксперт, существует, например, вопрос расовых отношений, который «замазан» деньгами, но так и не решен с 1960-х годов. А история с движением Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») это подтверждают.

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Кроме того, есть огромная проблема с наличием реальной экономики в стране.

«Как ты не занимайся финансами, но, как сказал один старый финансист, деньги всем хороши, но их есть нельзя», — заявил он.

Из-за концентрирования внимания исключительно на финансах даже такая могущественная страна, как США, в конце концов умрет с голоду».

Кроме того, заметил Журавлев, американское общество традиционно «повернуто внутрь». Международная политика среднего американца интересует намного меньше, чем внутренняя.

«Американцев не интересует Украина, их интересует собственный дом. Поэтому если ближайшие выборы будут проходить честно, то, я думаю, нынешнего правительства США просто не будет. Но полной уверенности в том, что они будут честными, нет», — подытожил эксперт.

Соединенные Штаты готовы накачивать киевский режим оружием, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.