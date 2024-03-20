Мир 20 марта 2024, 03:27 Умеров перечислил «критически важные» для ВСУ боеприпасы и назвал сроки их доставки Министр обороны Украины Умеров: ВСУ получат критически нужные боеприпасы РИА «Новости»

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ получат артиллерийские боеприпасы и много ракет для систем ПВО. Такое заявление он сделал в своих соцсетях после заседания контактной группы по поддержке Украины.

Встреча группы прошла 19 марта на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

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«Боеприпасы — то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания», — подчеркнул Умеров.

По его словам, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155, 152 и 105 миллиметров, а также о ракетах для систем ПВО.

Министр добавил, что еще ряд стран стали членами «коалиции дронов» и сделали взносы. Первые поставки БПЛА для украинской армии ожидаются уже в этом месяце, заверил Умеров.

Председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов ранее сделал прогноз, что из-за беспилотников ситуация на поле боя в зоне спецоперации скоро изменится. По его словам, пехотинцы обеих армий с трудом будут покидать подземные сооружения из-за возможных атак дронами.