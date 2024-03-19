19 марта 2024, 05:03
Битва беспилотников в ближайшее время перейдет на новый уровень
«Офицеры России»: в войне беспилотников победит тот, кто первым внедрит в них ИИ
Ситуация на поле боя в зоне СВО в ближайшее время изменится, пехота с обеих сторон с трудом сможет покидать подземные сооружения из опасения быть обнаруженной дронами противника. Количество беспилотников вырастет в разы, рассказал изданию Ura.ru председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.
«Через шесть месяцев — год мы можем увидеть совершенно новый характер боевых действий. Возможно, что пехота будет в светлое время суток больше прибывать в каких-то подземных коммуникациях, потому что в воздухе будет постоянно висеть определенное количество дронов, нацеленных на поражение», — заявил военный.
Реклама
И Украина, и Россия ставку делают на FPV-дроны, которые могут заменить высокоточные ракеты. Полноценной защиты от такого оружия пока не изобрели. Победителем в этой войне дронов станет тот, кто первым внедрит в управление искусственный интеллект, считает Шкурлатов.
Системы ПВО ВСУ не могут перехватить передовые ударные дроны ВС РФ, признали на Украине. Беспилотники типа «Орлан» назвали «оружием XXI века».
Беспилотники
Войны
Россия
Оружие
Украина
Реклама
Реклама