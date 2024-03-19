Армия 19 марта 2024, 05:03 Битва беспилотников в ближайшее время перейдет на новый уровень «Офицеры России»: в войне беспилотников победит тот, кто первым внедрит в них ИИ Пресс-служба Минобороны

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Ситуация на поле боя в зоне СВО в ближайшее время изменится, пехота с обеих сторон с трудом сможет покидать подземные сооружения из опасения быть обнаруженной дронами противника. Количество беспилотников вырастет в разы, рассказал изданию Ura.ru председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.

«Через шесть месяцев — год мы можем увидеть совершенно новый характер боевых действий. Возможно, что пехота будет в светлое время суток больше прибывать в каких-то подземных коммуникациях, потому что в воздухе будет постоянно висеть определенное количество дронов, нацеленных на поражение», — заявил военный.

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И Украина, и Россия ставку делают на FPV-дроны, которые могут заменить высокоточные ракеты. Полноценной защиты от такого оружия пока не изобрели. Победителем в этой войне дронов станет тот, кто первым внедрит в управление искусственный интеллект, считает Шкурлатов.

Системы ПВО ВСУ не могут перехватить передовые ударные дроны ВС РФ, признали на Украине. Беспилотники типа «Орлан» назвали «оружием XXI века».