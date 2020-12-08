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    08 декабря 2020, 20:36

    Умерли шесть участников испытаний вакцины от Pfizer

    Анатолий Минкин

    В ходе проведения испытаний вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, умерли шесть человек. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, привиты были только двое. Четверо получили плацебо.
    Умерли шесть участников испытаний вакцины от Pfizer

    Первый умерший среди вакцинированных страдал атеросклерозом и ожирением. Он умер через три дня после первой инъекции. Второй участник скончался через два месяца после укола второй дозой.

    В группе, где участники исследования получили пустышки, два человека умерли от инфаркта и инсульта. От чего умерли еще два человека, установить не удалось. Половина скончавшихся участников испытаний была старше 55 лет.

    Вакциной от коронавируса Pfizer и BioNTech начали прививать граждан Великобритании. Власти Королевства первыми в мире одобрили этот препарат. В ходе третьей фазы клинических испытаний он показал эффективность в 95% случаев.

    Первой прививку новым препаратом получила Маргарет Кинан. В день, когда пациентке поставили инъекцию, ей исполнилось 90 лет.