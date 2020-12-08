Умерли шесть участников испытаний вакцины от Pfizer

Первый умерший среди вакцинированных страдал атеросклерозом и ожирением. Он умер через три дня после первой инъекции. Второй участник скончался через два месяца после укола второй дозой.

В группе, где участники исследования получили пустышки, два человека умерли от инфаркта и инсульта. От чего умерли еще два человека, установить не удалось. Половина скончавшихся участников испытаний была старше 55 лет.

Вакциной от коронавируса Pfizer и BioNTech начали прививать граждан Великобритании. Власти Королевства первыми в мире одобрили этот препарат. В ходе третьей фазы клинических испытаний он показал эффективность в 95% случаев.

Первой прививку новым препаратом получила Маргарет Кинан. В день, когда пациентке поставили инъекцию, ей исполнилось 90 лет.