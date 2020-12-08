Британка преклонных лет первой в мире получила вакцину от коронавируса Pfizer вне испытаний

Жительница Великобритании Маргарет Кинан стала первой пациенткой, которая получила вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. Женщине в этом году исполнилось 90 лет.

«Я советую не отказываться от вакцины. Если я смогла сделать прививку в 90 лет, то вы тоже сможете», — приводит телеканал Sky News слова Кинан.

Она добавила, что быть первой — это привилегия и лучший подарок на день рождения, который она могла бы себе пожелать. Большую часть года Кинан провела в одиночестве из-за опасности заражения. Она надеется, что после прививки снова сможет видеться со своими родными и друзьями.

В начале декабря вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech разрешили использовать в Великобритании. Эта европейская страна первой в мире одобрила препарат для применения. Во время третьего этапа клинических испытаний немецко-американская вакцина доказала эффективность в 95% случаев. Первые 10 миллионов доз препарата поступят в Великобританию в ближайшее время.