Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca

В Великобритании скончалась радиоведущая BBC Newcastle Лиза Шоу. Она умерла после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, сообщила газета The Independent.

Шоу не стало в прошлую пятницу 21 мая. Причиной смерти 44-летней женщины, по имеющимся данным, стал тромбоз.

Семья ведущей рассказала, что спустя неделю после вакцинации у Лизы начались сильные головные боли.

Полиция начала проверку после кончины британки. По одной из версий, она стала жертвой осложнений, вызванных вакцинацией от коронавируса. Шоу вводили препарат AstraZeneca.

Немецкие ученые обнаружили связь между прививками AstraZeneca и Johnson&Johnson и тромбообразованием у пациентов. После вакцинации этими препаратами тромбы образуются у одного из 100 тысяч человек.

Специалисты полагают, что у вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson части спайкового белка расщепляются после попадания в ядро и вызывают мутации. Для предотвращения вредоносного процесса создателям препарата нужно изменить секвенирование спайкового белка. Хотя эту гипотезу еще следует подтвердить экспериментально.