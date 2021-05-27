Ученые объяснили, почему после вакцинации препаратом AstraZeneca могут образовываться тромбы

Ученые из Германии заметили связь между определенным типом вакцины от коронавируса и тромбообразованием у пациентов. Такой побочный эффект появляется после прививок препаратами AstraZeneca и Johnson&Johnson, написало издание The Financial Times.

После вакцинации ими тромбы образуются у одного из 100 тысяч человек. Эти препараты с помощью аденовирусных векторов доставляют в организм человека обезвреженный вирус. Другие западные вакцины, такие как Pfizer, доставляют спайковый белок вируса в клетки иным способом, написала «Газета.ru».

По словам специалистов, у препаратов AstraZeneca и Johnson&Johnson после попадания в ядро части спайкового белка расщепляются, создавая мутации. Профессор Рольф Маршалек заявил, что создатели вакцины могут изменить секвенирование спайкового белка и предотвратить вредоносный процесс. Профессор трансфузионной медицины Боннского университета Йоханнес Ольденбург отметил, что эта гипотеза должна иметь экспериментальное подтверждение.

Кроме этого, представители Johnson&Johnson связались с профессором и его коллегами, чтобы уточнить способ улучшения своей вакцины.