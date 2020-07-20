Умерла актриса из «Клана Сопрано» и «Карточного домика»

Не стало американской актрисы театра и кино Филлис Соммервиль. Она умерла на 77-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом сообщил ее менеджер Пол Хилепо.

Она скончалась 16 июля в своем доме, отметил он. По его словам, смерть наступила по естественным причинам. Об этом написал сайт MSN.

Филлис Соммервиль играла во многих фильмах и сериалах. Российские зрители могли видеть ее в «Загадочной истории Бенджамина Баттона», «Карточном домике», «Клане Сопрано», «Законе и порядке», «Хорошей жене», «Касл-Роке» и других картинках. Также она играла в мюзиклах на Бродвее.

Ранее стало известно, что один из сценаристов «Клана Сопрано», Теренс Уинтер, присоединился к команде нового сериала о Бэтмене. Режиссером проекта, который пока не получил официального названия, стал Мэтт Ривз.

История расскажет о полиции Готэма. Действие развернется в той же вселенной, где будет находиться герой полнометражной картины о супергерое в исполнении Роберта Паттинсона. В НВO заявили, что фанатов комиксов о Бэтмене ждет кое-что новенькое.