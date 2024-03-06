Мир 06 марта 2024, 23:32 Умер второй военный, попавший под машину во время учений НАТО в Польше РИА «Новости»

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Второй военный, который попал под гусеничную машину во время учений Североатлантического альянса в Польше, умер в госпитале. Об этом сообщила 1-я Варшавская бронетанковая бригада, передало РИА «Новости».

«С прискорбием сообщаем, что 6 марта во второй половине дня в госпитале в Щецине, окруженный поддержкой семьи и солдат, умер второй из пострадавших в результате несчастного случая в 1-й танковой бригаде», — сказано в сообщении.

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В бригаде объяснили, что мужчину очень быстро госпитализировали, врачи сделали все возможное, чтобы спасти его. Однако сохранить жизнь военному не удалось.

Ранее гусеничная машина переехала двух бойцов во время учений НАТО. Это случилось в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. На место происшествия быстро отправили два вертолета скорой помощи.

Учения НАТО Nordic Response начались в северных районах Финляндии, Швеции и Норвегии. Они будут проходить до 15 марта. Участниками станут более 20 тысяч военных из 13 стран.