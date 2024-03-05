Мир 05 марта 2024, 15:15 Гусеничная машина переехала двух бойцов на учениях НАТО в Польше RMF FM: гусеничная машина переехала двух солдат на учениях НАТО в Польше Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Польше во время учений НАТО гусеничная машина переехала двух солдат. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Происшествие в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском», — уточнили журналисты.

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По данным СМИ, сейчас продолжается реанимация пострадавших. На место случившегося прибыли два вертолета скорой помощи.

Учения Североатлантического альянса Nordic Response начались в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции. Мероприятия продлять до 15 марта. Участниками маневров станут более 20 тысяч военнослужащих из 13 государств.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что учения НАТО Nordic Response носят демонстративно провокационный характер. По его словам, российские военные следят за мероприятиями альянса. Деятельность НАТО является военно-политической артподготовкой к юбилейному саммиту альянса, добавил Грушко.