Умер Терри Джонс из группы «Монти Пайтон»

Известный британский сценарист и актер Терри Джонс умер в возрасте 77 лет. Он известен тем, что основал популярную комедийную группу «Монти Пайтон».

Как пишет The Guardian со ссылкой на родственников Джонса, актер умер 21 января в своей лондонской квартире. К смерти привела редкая форма деменции. Последние несколько дней со сценаристом постоянно были его супруга Анна Седерстром, дети и близкие друзья.

«Мы все потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего человека, чья бескомпромиссная индивидуальность, неустанный интеллект и необыкновенный юмор доставляли удовольствие бесчисленным миллионам на протяжении шести десятилетий», — сказано в заявлении родственников.

Врачи диагностировали тяжелую форму деменции у комика в 2016 году. После этого актер перестал общаться с прессой и давать интервью.

Терри Джонс родился 1 февраля 1942 года. В 1965-м он стал одним из организаторов телевизионной программы The Love Show, но наибольшую известность ему принесло комедийное шоу «Монти Пайтон». Джонс открыл программу в 1969-м вместе со своим другом Майклом Пейлином.

Джонс также был сценаристом таких фильмов, как «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Монти Пайтон и Священный Грааль» и многих других.

В 2012 году он женился на Анне Содерстром, а за три года до этого у пары родилась дочь Сири. Этот брак стал для актера вторым. Первой его женой была Элисон Телфер, которая родила Джонсу двоих детей.