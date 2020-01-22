Полиция объяснила проверку шуток комика Долгополова

Подмосковные полицейские начали проверку выступления стендап-комика Александра Долгополова в петербургском баре HopHead. Некий гражданин обвинил юмориста в оскорблении чувств верующих.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что в полицию из прокуратуры Орехово-Зуева поступило обращение с просьбой проверить видеозапись выступления Долгополова годовой давности.

Ранее сам комик опубликовал на своей странице в Instagram фото запроса полицейских, который пришел в бар HopHead.

Стражи порядка попросили руководство заведения предоставить информацию о Долгополове и его выступлении в феврале 2019 года. В запросе есть ссылка на видео со стендапа, во время которого комик рассуждает про религию и юморит, что Иисуса Христа должны были назвать Богданом. Шутку Долгополов приправил матерщиной.