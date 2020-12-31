Умер самый массовый маньяк-убийца США Сэмюел Литтл

В возрасте 80 лет в калифорнийской тюрьме умер один из самых известных убийц США Сэмюел Литтл. Представители пенитенциарного ведомства утверждают, что не нашли ничего подозрительного в смерти пожилого мужчины, болевшего диабетом на фоне проблем с сердцем.

По сообщению агентства АР, Литтл отбывал пожизненное заключение за три убийства. Следствие подтвердило его виновность в 60 эпизодах, сам он, не сразу, но сознался в 90 случаях.

Литтл десятилетиями отказывался признаваться в содеянном, но в 2018 году рассказал обо всем. Некогда сильный и крепкий мужчина, бывший боксер, он начал откровенничать, когда состарился и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Маньяк хорошо рисовал, и предоставил следствию десятки рисунков своих жертв, иногда записывая имена, если он мог их вспомнить. К моменту смерти Литтл признался в 93 убийствах, совершенных с 1970–2005 годах. Большинство преступлений он совершил во Флориде и Южной Калифорнии. Власти Кентукки арестовали Литтла только в 2012 году по делу о наркотиках. Его ДНК удалось связать с тремя старыми убийствами в Калифорнии.

Власти, которые продолжают расследование, заявили, что они подтвердили почти 60 убийств и у них нет причин сомневаться в других. Достоверно неизвестно, почему Литтл решил признаться в своих преступлениях. Но в интервью новостному канал он заявил, что хотел спасти тех, кого ошибочно признали виновными в совершенных им убийствах.

«Если я смогу помочь кому-нибудь выбраться из тюрьмы, то Бог может еще немного улыбнуться мне. Я думаю, что таких как я, в мире больше не было. Но я не горжусь этим, это проклятие», — сказал он.

Спустя 51 год специалисты из США, Бельгии и Австралии смогли расшифровать письмо серийного убийцы по прозвищу Зодиак. Считается, что, он совершил 37 убийств.