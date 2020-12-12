Письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали спустя 51 год

Специалистам из США, Бельгии и Австралии удалось расшифровать письмо серийного убийцы по прозвищу Зодиак. Так называемый шифр 340 не могли прочитать 51 год.

Газета San Francisco Chronicle получила письмо убийцы в ноябре 1969 года. Тогда следователи надеялись, что в послании зашифровано имя преступника, убившего пять человек. Но в записке никаких личных данных не оказалось.

«Надеюсь, вам очень нравится пытаться меня поймать. < …> Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, которые будут работать на меня», — привел слова из письма Зодиака дешифровщик Дэвид Оранчак.

Он отметил, что работал над шифром 340 с 2006 года. Сначала специалист думал, что быстро справится с задачей с помощью компьютерной программы. Но в итоге расшифровать послание удалось только сейчас.

«Убийца Зодиак терроризировал множество общин по всей Северной Калифорнии, и, хотя прошли десятилетия, мы продолжаем добиваться справедливости для жертв этих жестоких преступлений», — заявил пресс-секретарь подразделения ФБР в Сан-Франциско Кэмерон Полан.

Сам Зодиак сообщал, что совершил 37 убийств. Полиция доказала пять из них, но личность убийцы установить так и не удалось. Преступник в конце 1960-х отправил несколько шифров в газеты. Первое письмо удалось разгадать в 1969 году. В записке говорилось: «Я люблю убивать, потому что это так весело».