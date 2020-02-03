Умер предлагавший расстрелять недовольных граждан чиновник из Карелии

Умер карельский чиновник Прокопьев. Он прославился в октябре 2019 года, когда предложил расстрелять несколько недовольных сограждан для острастки других жалобщиков.

«2 февраля скоропостижно скончался глава администрации Олонецкого муниципального района Сергей Прокопьев… Сергей Константинович, по моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня. Я всегда высоко ценил его высокий профессионализм, который сочетался с отзывчивостью и трудолюбием», — написал на своей странице в Facebook глава Карелии Артур Парфенчиков.

Руководитель региона добавил, что встречался с Прокопьевым за два дня до его смерти. По словам Парфенчикова, у его коллеги «всегда была активная позиция и неравнодушное отношение к проблемам своих земляков». Он также выразил соболезнования родным и близким умершего чиновника. Отчего умер Прокопьев — пока не известно.

В октябре 2019 года Прокопьев оказался в центре серьезного скандала. Он заявил, что в городе живут «социальные паразиты», которые не могут сами обустроить братскую могилу на кладбище. Позже на депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения он предложил «пристрелить четырех местных жителей, чтобы остальные успокоились». Так он отреагировал на жалобы на коммунальные проблемы.