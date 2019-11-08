Карельские депутаты опровергли желание главы района расстрелять четырех человек

Депутаты Олонецкого городского поселения в Карелии заявили, что глава района Сергей Прокопьев не предлагал расстрелять четверых местных жителей, досаждавших ему жалобами. Об этом «360» рассказала руководитель аппарата совета городского поселения Ирина Романова.

«Это все не соответствует действительности. Была традиционная комиссия, которая у нас в преддверии сессии всегда проходит, была согласованная повестка, обсуждались рабочие вопросы», — сказала она, не сообщив подробностей.

Депутаты записали видеообращение, в котором заявили, что «информация, представленная СМИ, не соответствует действительности». Что именно говорил глава района, они не уточнили.

Глава местного совета ветеранов Маргарита Прохорова отдельно подчеркнула, что не давала комментариев ни одному изданию и «оставляет за собой право» обратиться в суд.

О высказываниях Сергея Прокопьева на депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения одни из первых сообщил местный онлайн-журнал «Черника». Мероприятие прошло 24 октября.

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Издание со ссылкой на очевидцев писало, что на нем Прокопьяв нагрубил председателю совета ветеранов, заявив о том, что в городе живут «социальные паразиты», которые не могут сами обустроить братскую могилу.

Затем, когда стали обсуждать коммунальные проблемы Олонца, такие как неработающая общественная баня и нарушение ливневой канализации, глава администрации, по словам источников, сказал: «Была бы лицензия, четверых бы [жалующихся] пристрелил, остальные успокоятся».

Затем Прокопьев попытался перевести все в шутку.

До 2012 года глава района служил в МВД, он является подполковником запаса.