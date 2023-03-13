Мир 13 марта 2023, 10:30 Умер нобелевский лауреат по литературе из Японии Кэндзабуро Оэ «Коданся»: лауреат Нобелевской премии японский писатель Кэндзабуро Оэ умер в 88 лет Википедия

Читать 360tv в

Известный японский писатель Кэндзабуро Оэ, лауреат Нобелевской премии по литературе 1994 года, умер от старости на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в издательстве «Коданся».

Оэ занимает почетное место среди классиков мировой современной литературы. Его перевели на десятки языков. В числе его самых известных произведений — рассказ «Содержание скотины», романы «Объяли меня воды до души моей», «Игры современников» и другие.

Реклама

Писатель выступал против гонки вооружений и боролся за права человека. Он был частым гостем города, который подвергся американской ядерной бомбардировке, Хиросимы. Оэ написал серию эссе «Хиросимские записки».

Реклама

Нобелевскую премию по литературе писатель получил как творец воображаемого мира, объединивший в нем реальность и миф. Таким образом он изобразил тревожную картину мира.

Первым нобелевским лауреатом среди литераторов Японии стал Ясунари Кавабаты.