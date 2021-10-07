Стал известен нобелевский лауреат по литературе

Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2021 году. Писатель из Танзании известен своими романами «Рай», «Дезертирство» и «У моря».

Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук в Twitter.

«Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждается романисту Абдулразаку Гурне за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами», — сказано в сообщении.

Российская писательница Людмила Улицкая попала в топ-5 фаворитов у букмейкеров на получение Нобелевской премии по литературе. Она занимала третье место с коэффициентом 13.50. При этом первое место букмейкеры отдали кенийскому писателю и драматургу Нгуги Ва Тхионгу — его коэффициент был 11,50.

Ранее Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук назвал лауреатов премии в других номинациях. «Нобелевку» по химии получили ученые Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан за новые методы синтеза молекул. Награду по физике присудили ученым Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи за прорыв в изучении сложных физических систем. Лауреатами в области физиологии и медицины стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.