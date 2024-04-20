Мир 20 апреля 2024, 10:09 Умер мужчина, поджегший себя у здания суда в Нью-Йорке NYP: поджегший себя около суда в Нью-Йорке мужчина скончался в больнице Kyle Mazza/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Мужчина, который совершил самоподжог рядом со зданием суда в Нью-Йорке, скончался, сообщила газета New York Post. В момент ЧП в суде рассматривали дело бывшего президента США Дональда Трампа.

«Макс Аззарелло умер через несколько часов после того, как поджег себя», — процитировало издание полицию.

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Один из очевидцев рассказал прессе, что сначала мужчина подбрасывал в воздух брошюры, а затем облился горючей жидкостью. По словам других свидетелей, он выглядел вполне спокойным. Позже комиссар пожарной службы Нью-Йорка Лора Кавана сообщила о критическом состоянии пострадавшего.

Журналисты уточнили, что Аззарелло жил во Флориде, ему было 37 лет.

В феврале 2024 года акт самосожжения совершил житель села Довольное в Новосибирской области. На место ЧП сразу же прибыли все экстренные службы. Подробности о происшествии не уточнялись.