Умер информатик Ларри Теслер. Он придумал функцию «копировать» и «вставить»

Американский информатик Ларри Теслер ушел из жизни в возрасте 74 лет. Его изобретение знает и использует практически каждый человек. Он создал функции «вырезать, копировать и вставить» для компьютеров.

«Изобретателем техники „вырезания, копирования и вставки“, „поиска и замены“ и многого другого был бывший исследователь Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день легче благодаря его революционным идеям», — приводит сообщение компании Xerox BBC.

Ларри Теслер умер 17 февраля в возрасте 74 лет. Родился он 24 апреля 1945 года в Нью-Йорке. Изучать информатику он начал в Стэнфордском университете и некоторое время работал там в лаборатории искусственного интеллекта.

Теслер пытался сделать компьютерные системы более удобными для людей. За свою долгую карьеру он работал в нескольких всемирно известных технологических компаниях. Начал в Исследовательском центре Xerox в американском Пало-Альто. Там он провел 17 лет и вырос до главного ученого.

Вместе с разработчиком Тимом Моттом он создал знаменитую комбинацию Ctrl+С («Вырезать»), Ctrl+V («Вставить»), которой пользуются сейчас все, кто работает за компьютерами.

Затем его переманил Стив Джобс в Apple, а позже Теслер основал образовательный стартап и некоторое время работал в Amazon и Yahoo.