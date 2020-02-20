Умер информатик Ларри Теслер. Он придумал функцию «копировать» и «вставить»
«Изобретателем техники „вырезания, копирования и вставки“, „поиска и замены“ и многого другого был бывший исследователь Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день легче благодаря его революционным идеям», — приводит сообщение компании Xerox BBC.
Ларри Теслер умер 17 февраля в возрасте 74 лет. Родился он 24 апреля 1945 года в Нью-Йорке. Изучать информатику он начал в Стэнфордском университете и некоторое время работал там в лаборатории искусственного интеллекта.
Теслер пытался сделать компьютерные системы более удобными для людей. За свою долгую карьеру он работал в нескольких всемирно известных технологических компаниях. Начал в Исследовательском центре Xerox в американском Пало-Альто. Там он провел 17 лет и вырос до главного ученого.
Вместе с разработчиком Тимом Моттом он создал знаменитую комбинацию Ctrl+С («Вырезать»), Ctrl+V («Вставить»), которой пользуются сейчас все, кто работает за компьютерами.
Затем его переманил Стив Джобс в Apple, а позже Теслер основал образовательный стартап и некоторое время работал в Amazon и Yahoo.