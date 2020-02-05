Онколог пояснил, почему не спас Стива Джобса от рака

По информации газеты «Известия», Агус заявил, что его клиент не занимался профилактикой заболевания и отказался от операции, которая «могла спасти ему жизнь».

«Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы: они рекомендовали нутрициотерапию, а не операцию — и рак распространился по организму. Это была ошибка. Стив обладал талантом слушать свой организм и знал, чего хочет. Но он не врач», — пояснил онколог.

Эксперт обратил внимание на то, что новейшие достижения медицины помогли Джобсу прожить еще шесть лет.

«Он не умер вскоре после объявления диагноза, не мучительно умирал эти шесть лет, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими», — уточнил Агус.

Онколог заметил, что ежедневное принятие маленькой дозы аспирина снизит риск развития онкологии на 30%, а риск рака легких, толстой кишки и простаты — на 46%. Однако к таким приемам нужно подходить с умом.

«Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни», — резюмировал Агус.