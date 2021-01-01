За день в России появился 581 лотерейный миллионер

Всего в рамках новогоднего тиража разыгрывалось 2,2 миллиарда рублей. Один миллиард пришелся на крупные призы — тысячу выигрышей по миллиону. Остальная сумма пошла на более скромные призы. Джекпот в один миллиард в этот раз никто не выиграл.

419 миллионных призов разделили между 593 участниками, угадавшими выпавшие цифры. Каждому из них досталось по 706 тысяч рублей до вычета налогов.

Год назад в новогоднем розыгрыше «Русского лото» выигрышными стали 23 миллиона билетов. Тогда впервые миллиард рублей достался одному победителю.

Выигрыш в лотерею облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). В России он составляет 13% для большинства случаев или 15% для тех, чей годовой доход превысил пять миллионов рублей. НДФЛ с выигрыша до четырех тысяч (суммируются все выигрыши за год) платить не нужно. При выигрыше от четырех до пятнадцати тысяч рублей налог платит получатель выигрыша. Все, что выше этой суммы, удерживается организатором лотереи.