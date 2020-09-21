Умер экс-глава Рерsi Cola Дональд Кендалл, давший попробовать газировку Хрущеву

Меньше года до своего столетнего юбилея не дожил бывший президент компании Pepsi Cola и экс-гендиректор PepsiCo Дональд Кендалл. Именно он договорился о производстве и продаже известного газированного напитка в СССР.

О смерти 99-летнего предпринимателя сообщил телеканал CNN. Американец скончался 19 сентября дома в окружении семьи.

Кендалл — один из первых американских бизнесменов, которые начал устанавливать торговые связи с Советским Союзом и Китаем. Благодаря ему на советском рынке появилась Pepsi.

Дональд Кендалл в 1959 году во время американской национальной выставки «Промышленная продукция США» встретился с генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Тогда американский бизнесмен дал Хрущеву попробовать газировку. Свидетелем этого момента стал вице-президент США Ричард Никсон.

Позже в СССР начали производить и продавать этот напиток. Кендалл в 2004 году был удостоен ордена Дружбы. Эту награду ему вручил российский президент Владимир Путин.

PepsiСo — крупнейший в мире производитель прохладительных напитков, чипсов, снеков, молочных продуктов. Компания образована в результате слияния Pepsi Cola Company и Frito Lay. Кендалл возглавлял Pepsi Cola Company с 1963 по 1971 год, PepsiСo — с 1971 по 1986 год.

Ранее стюардесса рассказала, что лучше не есть и пить во время полета. Одна из рекомендаций — не употреблять газировку.