Умер автор известной манги «Берсерк» Кэнтаро Миура

Автор известной во всем мире манги «Берсерк» Кэнтаро Миура умер в возрасте 54 лет в Японии. У него произошел разрыв аорты.

«Мангака Кэнтаро Миура скончался в 14:48 6 мая 2021 года из-за острого расслоения аорты. Ему было 54 года. Мы хотим выразить глубочайшее уважение и благодарность доктору Миуре за его живописные работы», — написали на сайте издательства Hakuensha, с которым он работал.

Произведение своей жизни Кэнтаро Миура представил миру в 1988 году, известное как «Берсерк. Прототип», рассказывающее о приключениях вооруженного гигантским мечом наемника Гатса в мире, напоминающим средневековую Европу. С этого момент начинается многолетняя история манги, которая уже насчитывает более 40 томов и входит в 100 самых популярных комиксов-манга за всю историю. За 33 года существования «Берсерка» было продано более 40 миллионов экземпляров.

В 1997 году вышел аниме-сериал Берсерк, созданный студией OLM при сотрудничестве с Миурой. Через два года была выпущена игра для приставки Sega по мотивам его манги.

В 2002 году Кэнтаро Миура получил за мангу «Берсерк» второй приз культурной премии Осамы Тэдзуки, уступив Такэхико Иноуэ, который выиграл благодаря «Скитальцу».