Петербургский суд признал запрещенной информацию в аниме «Зачем вы здесь, учитель?»

Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной информацию, которая содержится в аниме «Зачем вы здесь, учитель?». Также было принято решение о блокировке одной из ссылок, где можно посмотреть этот мультик. Информация об этом появилась в Теlеgrаm-канале объединенной пресс-службы судов города.

Административный иск в суд подала прокуратура. В ведомстве просили признать информацию по ссылке запрещенной к распространению.

«Истец указывал, что в ходе проверки в порядке надзора за соблюдением ФЗ, выявлен находящийся в свободном доступе указанный контент, на котором размещена информация порнографического характера. Эта информация распространяется также без возрастных ограничений», — говорится в пресс-службе суда.

Перечисленное является нарушением закона со стороны распространителей. В результате прокурорской проверки фильм посчитали вредоносным, так как он создает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних как «визуальной формой материала».

Речь идет о неоправданно резком контрасте между «эмоционально приятными ситуациями»: ласковый голос, улыбка, мягкая цветовая гамма. И разрушающими формами подачи этих образов. Например, тревожная музыка, демонические гримасы, острые гротескные формы.

«В совокупности с интенсивной эксплуатацией повышенного интереса подростков к сексуальной сфере создает реальную угрозу психической фрустрации эмоционально неустойчивых реципиентов (зрителей — прим. ред.)», — отметили в ведомстве.

Более того, по мнению суда, дополнительная опасность для психики подростков также связана с разрушением традиционного для нашего общества образа учителя. Все дело в том, что в мультике показывают неприемлемой с морально-этической точки зрения модель взаимоотношения ученика с учителем. Суд административный иск удовлетворил.