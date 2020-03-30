Умер автор хита I Love Rock n`Roll Алан Меррилл. Он заразился коронавирусом

«Коронавирус забрал моего отца сегодня утром. Мне дали две минуты, чтобы попрощаться», — написала она.

Дочь музыканта призвала всех людей не выходить из дома, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Прошу вас отнестись серьезно. Деньги не имеют значения. Люди умирают», — написала Лаура Меррилл.

Певица Джоан Джетт, в исполнении которой песня I Love Rock`n`Roll стала мировым хитом, на своей странице в Instagram выразила соболезнования из-за смерти Алана Меррилла.

«Я до сих пор помню, как смотрела Arrows по телевизору в Лондоне и была потрясена песней, которая просила о том, чтобы стать хитом», — написала она и добавила, что желает Алану Мерриллу безопасного путешествия в мир иной.

Уроженец Нью-Йорка Алан Меррилл собрал свою группу Arrows в Лондоне. В 1975 году вместе с Джейком Хукером он написал песню I Love Rock`n`Roll — одну из самых известных рок-композиций прошлого столетия. Примечательно, что она прославилась преимущественно кавер-версиями, самые известные из которых сделали Джоан Джетт и Бритни Спирс.

На минувшей неделе США стали лидером среди стран по количеству зараженных коронавирусом. Самое большое количество выявленных случаев зафиксировали в Нью-Йорке.

Всего в мире на сегодняшний день заразились более 731 тысячи человек. Количество жертв вызванного возбудителем осложнений превысило 34 тысячи человек. Выздоровели более 154 тысяч пациентов.