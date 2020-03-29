Власти США начали следить за американцами, собирая данные с их мобильных устройств, чтобы предсказать сценарии распространения коронавируса. Штаты уже стали безусловными лидерами по числу заразившихся в мире, каждый день там выявляют по 17–19 тысяч новых случаев.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что федеральное правительство анализирует данные о перемещениях миллионов американцев, отслеживая их местонахождение по смартфону. Причем данные передают вовсе не операторы, а рекламодатели, которые размещают объявления на сайтах и в приложениях.

Издание утверждает, что власти собирают обезличенные данные, то есть они просто знают, где находится пользователь, имя и номер телефона остаются в секрете. По словам источников газеты, такая работа ведется как минимум в 500 городах США.

По последним данным, в США выявили 123 тысячи случая заражения коронавирусом. Только за последние сутки их число выросло почти на 20 тысяч. Президент США Дональд Трамп не исключил введения карантина в нескольких штатах из-за распространения коронавируса.

Самая серьезная ситуация в Нью-Йорке. Его уже стали называть новым Уханем. Там, по последним данным, больше 53 тысяч заболевших COVID-19.

Медсестра отделения неотложной помощи Jamaica Hospital Medical Center в Нью-Йорке Лея Ильяс записала эмоциональное обращение и опубликовала его на Facebook. Она рассказала о ситуации в больницах, об их перегруженности, о переработках медперсонала и других сложностях.

«Многие находятся на вентиляторах. У нас недостаточно вентиляторов. Нет инструментов, нету в достаточном количестве материалов, чтобы снабжать кислород. Кто-то стопроцентный кислород получает. <…> Больных появляется в огромном количестве. Койки стоят друг рядом с другом», — рассказала Лея Ильяс.

Причем в США болезнь значительно «помолодела». По всему миру к группе риска относят людей старше 65 лет. Но накануне стало известно, что в Штатах от коронавируса умер младенец, которому не было и года, передает Ura.ru.