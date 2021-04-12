Умер актер из «Клана Сопрано»

В США умер актер Джозеф Сираво, который сыграл отца главного героя в сериале «Клан Сопрано». Ему было 64 года. Об этом сообщила его дочь Аллегра Окармус в Instagram.

«Я была рядом, когда мой дорогой отец мирно ушел из жизни этим утром», — написала женщина.

Информацию о смерти Сираво подтвердил еще один актер, который снимался в этом культовом сериале, Гарри Пасторе.

«Покойся с миром, мой дорогой друг. <…> Я буду скучать по тебе. Увидимся на другой стороне», — выразил соболезнования Пасторе. Сираво снимался в полнометражках «Путь Карлито», «Сиротский Бруклин», «Зачарованная» и сериалах «Третья смена», «Новый Амстердам», «Грязные мокрые деньги», «Пациенты» и других.