«Гоблин» назвал любимый фильм из озвученных

По его словам, с одной стороны нужна некоторая квалификация переводчика, а с другой — квалификация актера озвучки.

«И то, и другое присутствует, получается хорошо. Я этим занимаюсь „на промышленной основе“ 11 лет, по-моему, сильно натренировался, вот. Получается хорошо, поэтому людям и нравится», — заметил «Гоблин».

Он напомнил, что картины, которые он переводил, являются очень хорошими работами. Среди них трилогия Питера Джексона «Властелин колец», криминальные комедии Гая Ричи и первая часть «Матрицы».

Пучков признался, что его самый любимый фильм, над переводом которого он работал, это сериал «Клан Сопрано».

«То есть в моем понимании это самый лучший американский сериал, он лауреат всех мыслимых и немыслимых премий. И для меня большая радость, что удалось „припасть“ и сделать как следует», — признался собеседник издания.