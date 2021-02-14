Умер 50-й президент Аргентины

Умер бывший президент Аргентины от партии хустисиалистов Карлос Менем. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Ему было 90 лет.

Менема экстренно доставили в больницу в декабре с инфекцией мочевой системы. С тех пор он находился под наблюдением врачей.

Карлос Менем был 50-м президентом Аргентины. Он занимал главный пост в стране с 1989 по 1999 год, после получил должность сенатора. Три раза избирался губернатором провинции Ла-Риоха.

Правление под его руководством запомнилось масштабной приватизацией, финансовой стабилизацией, снижением инфляции. Однако при Менеме выросла безработица, а также закрылась программа разработки баллистической ракеты средней дальности «Кондор-2». Аргентинцы считали своего президента эмоциональным, часто непредсказуемым и эксцентричным человеком.

В марте 2019 года его приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение: он продал имение по заниженной стоимости. Также политику запретили занимать государственные должности.

Ранее умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР тяжелоатлет Юрий Власов. Бодибилдер и киноактер Арнольд Шварценеггер неоднократно называл себя поклонником спортсмена.