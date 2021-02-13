Умер тяжелоатлет Юрий Власов. Он был кумиром Шварценеггера

Умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР тяжелоатлет Юрий Власов. Первым о смерти спортсмена сообщил в Instagram пауэрлифтер Михаил Кокляев.

Мужчина скончался в 85 лет.

Позже президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов подтвердил «РБК-Спорт» эту информацию.

«Юрий Власов — человек, который сделал величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжелую атлетику. Олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик», — заявил Агапитов.

По его словам, вклад тяжелоатлета в советский спорт и тяжелую атлетику неоценим.

СМИ писали о госпитализации Власова 21 января. Сначала бывшего тяжелоатлета положили в реанимационное отделение, позже его состояние улучшилось.

Юрий Власов четыре раза выиграл золото чемпионатов мира и шесть раз получил звание чемпиона Европы. Также он завоевал золото Олимпиады-1960. Через четыре года он получил серебро на Играх в Токио, проиграв партнеру по сборной СССР Леониду Жаботинскому. Спортсмен нес знамя советских делегаций на открытии Олимпийских игр в 1960 и 1964 годах, написал «Царьград».

Австрийский и американский бодибилдер и киноактер Арнольд Шварценеггер неоднократно называл себя поклонником тяжелоатлета из СССР.

С 1993 по 1995 год Власов был депутатом Государственной думы. А в 1996-м баллотировался в президенты России. По итогам первого тура он набрал 0,20% голосов, после чего отошел от общественной и политической деятельности.